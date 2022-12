Demonstratie brood bakken in Liempdsen Herd

7 minuten geleden

De geur van warm brood stijgt zondag 11 december op vanuit het bakhuisje bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Vanaf 10.00 uur geven bakkers daar een demonstratie, rond 12.00 uur komen de eerste broden uit de oven.

De terugkerende activiteit die elke tweede zondag van de maand plaatsvindt, wordt georganiseerd door SPPiLL en is gratis te bezoeken. Een gilde van bakkers bakt de broden op authentieke wijze. Ze zijn ter plekke te koop voor drie euro per stuk. De laatste lading komt rond 13.00 uur uit de oven.

Naast de bakdagen is het ook mogelijk om een arrangement te boeken. In groepen van zes tot tien personen kunnen geïnteresseerden zelf broden of worstenbroodjes bakken, dit onder leiding van het bakkersgilde van het bezoekerscentrum. Daarbij hoort ook een rondleiding door de historische langgevelboerderij aan de Barrierweg 4. Kosten bedragen 24,95 euro per persoon, aanmelden kan via reserveringen@liempdsenherd.nl.