Prijzengeld Bokselse Kwis naar bloedprocessie

Team Bokselse Moppen deed voor de zevende keer mee aan De Bokselse Kwis. In voorgaande jaren schonk de ploeg haar prijzengeld aan de restauratie van het carillon in de Sint-Petrustoren, de Wensambulance, Duck Out (jeugdcarnaval) en vorig jaar aan woongroep Den Dries in Liempde voor de aanschaf van een duofiets. Omdat enkele leden van Bokselse Moppen jaarlijks meelopen met de bloedprocessie, werd deze keer voor dit doel gekozen.

De Heilig Bloedstichting die de ommegang jaarlijks organiseert op de zondag na Pinksteren wil graag méér jeugdige deelnemers en gaat het bedrag gebruiken voor het promoten van deze wens.