Autoruiten aan gort op Hoogheem

,,Dat is mijn auto!” Een bewoonster ontdekt deze ochtend zojuist dat ook een zijruit van haar auto vernield is door vandalen. Zij loopt af op de politiewagen met daarin twee agenten die vanochtend nabij het parkeerterrein waren.

Afgelopen nacht zijn van in ieder geval zes auto’s ruiten ingeslagen, vertellen de vrouw en man in uniform. Zo ook van de bewoner die zojuist aan komt lopen. ,,Ik moet eigenlijk weg...”, zegt ze balend, ,,maar dat gaat dus nu niet.”

Of er iets is gestolen bij de autobezitters? ,,Nee, alleen het raam is dus kapot. De TomTom zat in het dashboardkastje”, vertelt ze de agenten. Die kunnen haar alleen verwijzen naar het online aangifte doen en daarmee hopen dat de verzekering nog iets voor haar kan betekenen.