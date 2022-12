Provincie bezorgd over giftreinen op Brabantroute

Het Rijk wil de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor versoepelen. Het aantal giftreinen over de Brabantroute (Breda-Tilburg-Eindhoven) neemt dan toe, terwijl de controle vermindert. Daarbij gaan die wagons mogelijk vaker zeer brandbaar en giftig gas bevatten in plaats van benzine of diesel, vanwege de omslag naar alternatieve energiebronnen. De provincie vindt dat het Rijk te weinig oog heeft voor de veiligheid langs het spoor. Zeker nu Brabant de komende jaren veel wil gaan bouwen. De giftreinen kunnen beter over de Betuwelijn rijden vindt Brabant, die voert namelijk door veel dunbevolkter gebied.