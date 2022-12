Kerstmarkt moet Selissen weer op kaart zetten

De laatste kerstmarkt in winkelcentrum Selissen was in 2019.

,,Het is een tijdje stil geweest, maar we willen Selissen weer op de kaart zetten”, aldus organisator en ondernemer Ellen van Dort van dierenspeciaalzaak Izzy. Tijdens voorgaande edities, van voor 2020 dus, werkte de winkeliersvereniging samen met wijkplatform Selissen. Door miscommunicatie dreigde het sfeervolle evenement dit jaar in het water te vallen, maar dat wilde Van Dort koste wat kost voorkomen.

,,Het zou echt doodzonde zijn als we de kerstmarkt zouden laten schieten. Dus ben ik samen met mijn man wat gaan rondbellen. Uiteindelijk hebben we de kraampjes vast kunnen leggen en zijn we nu druk bezig met de invulling van de middag”, geeft de ondernemer aan.