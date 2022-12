De tuin van onder meer het huis op de achtergrond van deze foto is door de gemeente als natuur aangewezen. Vooral omdat het deel op de voorgrond van de foto dat ook al is. Maar de Raad van State fluit Boxtel nu terug.

Geen natuur, maar gewoon achtertuin aan de Burgakker

vr 2 dec, 14:00

Er groeit gras, er staan stoelen en er ligt een stoepje. Het ziet er uit als een typische achtertuin en dat is al jaren zo. Toch besloot de gemeente Boxtel in juni 2020 om de lapjes keurig verzorgde grond achter de woningen van Francy van Heertum en Wim de Rooij aan de Burgakker te bestempelen tot ‘natuur’. De twee Boxtelaren stapten daarom naar de Raad van State. En met succes.

De hoogste bestuursrechter deed vorige week uitspraak in de zaak die de inwoners hadden aangespannen tegen de gemeente Boxtel. Van Heertum en De Rooij zijn verbaasd over de aanwijzing tot natuur van hun achtertuinen en de rechter was het met hen eens.

Volgens hem heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van het betreffende bestemmingsplan Centrum Boxtel nooit de belangen van de twee inwoners meegewogen. De bestemming werd daarom door de bestuursrechter vernietigd.

BETER UITLEGGEN

Toch zijn de twee bewoners nog niet zomaar van het label ‘natuur’ af. Er ligt namelijk nog een ouder bestemmingsplan uit 2009. Daarin staan de twee tuinen ook al als natuur te boek. In het bestemmingsplan daarvoor, uit 1995, werd wel gesproken van een tuin. Mocht de gemeenteraad besluiten om de twee stukken grond aan de Dommel alsnog het oormerk natuur mee te geven, dan moet zij beter uitleggen wat daarvoor de reden is.

Van Heertum en De Rooij gaven in de rechtszaak aan dat zij door de huidige bestemming worden beperkt in het gebruik van hun tuinen. Zo is het een stuk lastiger om een schuurtje te bouwen in een natuurgebied dan in een tuin. Daarnaast zou volgens beide inwoners hun grond minder waard zijn.

AANEENGESLOTEN

Het plan Centrum Boxtel had als doel om de verschillende bestemmingen die in de loop der jaren waren ontstaan, te actualiseren. Zo moest er eenduidige regelgeving komen. Omdat er tussen de tuinen van Van Heertum en De Rooij al een stuk natuurgrond ligt, wilde het toenmalige college van B en W een aaneengesloten geheel laten ontstaan. De gemeenteraad ging daar destijds in mee, maar had dus rekening moeten houden met de belangen van de twee inwoners.

De gemeenteraad dient de aanpassing in het bestemmingsplan binnen vier weken na de uitspraak door de Raad van State te bekrachtigen en te publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl.