Boxtelse D66’er aast op zetel in Provinciale Staten

6 minuten geleden

Inwoners van Boxtel die op 15 maart gaan stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, kunnen een kruisje zetten bij een plaatsgenoot. De 31-jarige Kasper van de Langenberg staat op de derde plek van de kandidatenlijst van D66. Daarmee is de kans groot dat hij vanaf volgend jaar een volksvertegenwoordiger is binnen de provincie.

De huidige D66-fractie bezet vijf zetels in de Provinciale Staten. Net zoveel als SP en GroenLinks. Als de democraten net zoveel stemmen halen als vier jaar geleden, is Van de Langenberg dus verzekerd van het pluche in het provinciehuis.

De Boxtelaar is nu voorzitter van de lokale afdeling van D66 in zijn woonplaats. Hij werkt als projectmanager gebiedsontwikkeling in Valkenswaard. Van de Langenberg geeft in een reactie aan dat de provincie Noord-Brabant naast veel mooie plekken en economisch sterke regio’s ook voldoende problemen op haar bordje heeft, zoals bereikbaarheid, de woningnood en de uitgebreide agrarische sector.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op woensdag 15 maart, tegelijkertijd wordt er dan gestemd voor het waterschapsbestuur. Op de complete lijst van D66 staan overigens nog meer Boxtelaren, zoals Fons van Heesch en Mariëlle Wijffelaars. Laatstgenoemde is lijstduwer en was tot voor kort actief als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Boxtel. Om privéredenen heeft ze haar zetel tijdelijk overgedragen aan Wiebe de Leijer.