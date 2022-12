‘We willen weer trots zijn op ons park Boscheind’

Toen park Boscheind rond 2007 in gebruik werd genomen waren de inwoners van Lennisheuvel verguld. Een eigen groene plek in het kerkdorp, een plek om te ontspannen en een ommetje te maken. In de loop der jaren werden er nog allerlei elementen aan het park toegevoegd, zoals een inspiratietuin, een poel, een steigertje en een grondwaterpomp voor de kinderen. Tevens zijn de contouren van een Romeinse boerderij zichtbaar gemaakt. In de zomer bloeiden in de perken kleurrijke bloemen en kruiden.

ONKRUID EN WILDGROEI

Maar de laatste tijd ziet het er niet meer zo frivool uit als het ooit was. De knotwilgen worden niet goed bijgehouden, waardoor ze ook aan de onderkant uitschieten, diverse bomen vertonen tekenen van ziekt..