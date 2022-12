Nog extra taakstraf voor Boxtelaar (21) na bedreigen Hugo de Jonge

‘I’m gonna kill your father.’ Hij had al een paar pilsjes achter zijn kiezen en werd opgejut door een vriend. Uiteindelijk verstuurde de veroordeelde deze tekst via Instagram naar het toen 13-jarige meisje, midden in de nacht van 10 januari 2021. Hij deed dat omdat De Jonge, die destijds verantwoordelijk was voor het coronabeleid, ‘zijn minst favoriete politicus was’.

Niet alleen De Jonge, ook zijn dochter voelde zich onveilig. Maar de politierechter vond eerder dat de Boxtelaar alleen strafbaar was voor het bedreigen van de minister. Het Openbaar Ministerie ging daarom in hoger beroep omdat de 13-jarige ook door het bericht in haar ‘persoonlijke vrijheid’ is getroffen. Het ging immers om het doden van haar vader. Het hof ging mee in de a..