Het Financieel Café vond dinsdag in Sint-Ursula plaats en is vanavond nog in De Walnoot.

Financieel Café: voor iedereen met vragen over energieverbruik

47 minuten geleden

De energietoeslag aanvragen. Checklists voor verbruik. Tips om te isoleren. Aanmelden voor een energiecoach. Voor dit soort zaken kunnen inwoners morgen, donderdag 1 december tussen 15.00 & 17.00 uur en 19.00 & 21.00 uur nog terecht tijdens het Financieel Café in gemeenschapshuis De Walnoot.

De Boxtelse Marjo bezocht het Financieel Café gisteren al, toen het in Sint-Ursula werd gehouden. Een avond waar inwoners terecht kunnen met vragen over de gestegen energieprijzen. Wel zo handig, weet zij: ,,Je slaat er toch steil van achterover!”

Joost Huijbregts van woonstichting Joost merkt in de praktijk dat huurders met kleine tips al vooruit kunnen worden geholpen. ,,Je ziet ‘m ook al op de infographic staan: de Horizon-box”, wijst de manager vastgoed naar de banner achter hem. ,,We komen het apparaat (dat televisieprogramma’s opneemt - red.) nog wel eens tegen bij huurders. Maar die weten dikwijls niet wat zoiets verbruikt. Nou... 320 kilowattuur per jaar dus.” En daar kan je wel een paar koelkasten een jaar van laten draaien, wil hij maar zeggen.

Omdat het onderwerp actueel is en veel gezinnen raakt, hadden initiatiefnemers ContourdeTwern, woonstichting Joost en gemeente Boxtel gehoopt op meer bezoekers. Zo waren er dinsdag een circa tien mensen afgekomen op het Financieel Café. ,,We hebben zelf het idee dat er een beeld is dat dit initiatief voor ‘arme mensen’ is”, zegt Karin van Ditmars van ContourdeTwern. ,,Maar dat is allesbehalve zo. Voor veel inwoners zorgen de energieprijzen in het algemeen voor problemen.”

ELEKTRISCHE OVEN

Marjo, die samen met medewerker Ingrid Besters van ContourdeTwern haar Essent-app bestudeert, heeft haar keuken al een tijdje terug geplaatst en nog veel apparatuur van toen. ,,Nu zou ik kiezen voor een elektrische oven. Mijn zoon hoorde bovendien de koelkast brommen. Maar ja, wij kunnen ook niet alles tegelijk vervangen natuurlijk. Eerst komt de nieuwe cv-ketel, een hybride zodat die eventueel nog op een warmtepomp kan worden aangesloten.”

De Boxtelse werkt gewoon, net als haar man. Ze vindt de prijsstijgingen dan ook van de zotte. ,,Wij protesteren ook gewoon te weinig in Nederland. In Frankrijk gaan ze gelijk de straat op”, zegt ze. ,,Of we te braaf zijn? Veels te braaf!”

EEN OP DE DRIE

In de tussentijd is het voor steeds meer gezinnen roeien met de riemen die ze hebben. Schattingen van hoeveel huishoudens in de problemen dreigen te komen van het Nibud en het Centraal Planbureau liepen afgelopen zomer nog uiteen van respectievelijk 15 procent tot een op de drie. Uiteraard niet alleen vanwege de energieprijzen, maar ook door de overige stijgingen. ,,We willen daarom vaker in het jaar het Financieel Café in Boxtel houden, telkens met een ander onderwerp”, aldus Van Ditmars.