Bewoners aan omleidingsroute hekelen situatie Baroniestraat en starten petitie

Vanwege verschillende werkzaamheden in november, waaronder de Annastraat, stond het verkeer in de Baroniestraat diverse keren vast.

André, die met zijn vrouw Jolanda woont aan de Van Hugenpothstraat, is een van de beheerders van de Facebookpagina Boxtelaar zeg ‘t maar. ,,Ik had eerder al een video gemaakt van de verkeerssituatie bij ons in de straat en om de hoek op de Stenen Kamer. En ook al een post geplaatst met daarbij de foto van de verkeerswethouder Fred van Nistelrooij. Iedereen klaagt steen en been, dat zie je ook aan de reacties.”

Om de actie kracht bij te zetten, is de petitie online gedeeld onder de vlag van Boxtelaar zeg ‘t maar (met ruim vijfduizend volgers). De discussiepagina waar reageerders regelmatig kriti..