Annastraat weer geheel toegankelijk

Tweeënhalve dag eerder dan gepland waren de werkzaamheden in de Annastraat gereed. Dinsdagavond was de verkeersader weer toegankelijk. Er zijn twaalf parkeervakken parallel aan de weg aangelegd, verdeeld over beide zijden. Gisteren was er al een in gebruik, getuige de rechts geparkeerde grijze Peugeot. De Annastraat was sinds 14 november afgesloten en dat zorgde voor extra drukte op de Baroniestraat.