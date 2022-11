Vogelkwekers showen mooiste exemplaren

18 minuten geleden

Leden van de vogelverenigingen De Notenkraker uit Liempde en Vogelvreugd Ons Ideaal uit Boxtel presenteren zaterdag 3 en zondag 4 december hun mooiste vogels. Inzet: het Boxtels kampioenschap.

De show met zo’n tweehonderd vogels vindt plaats in het gebouw Ons Doel aan de Heidezoom 2 in Liempde. Zaterdag is de tentoonstelling vanaf 19.30 uur te bezichtigen, zondag is de zaal open van 10.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Binnen zo’n show kunnen deelnemers prijzen winnen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld voor kleurkanaries, prachtvinken of tropen. Er zijn veel verschillende vogelsoorten en appels laten zich niet met peren vergelijken, vandaar. Er wordt tevens een algehele winnaar uitgeroepen, die prijs gaat naar de mooiste vogel van de hele show. Uiteraard streven alle kwekers naar die eer. Vogeltentoonstellingen zijn altijd rond deze periode omdat nu de jongen van dit jaar op kleur zijn.