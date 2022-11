Hockeysters MEP winterkampioen

di 29 nov, 11:07

De topper tussen de hockeysters van MEP en Zwart-Wit uit Breda eindigde zondag onbeslist (2-2) in sportpark Molenwijk. Daardoor gaat de ploeg van Rein Scheenstra als onverwachte koploper de winterpauze in. In een doelpuntrijke wedstrijd won de mannenploeg van Berkel-Enschot (7-4) en staat na de eerste competitiehelft op een ietwat tegenvallende plaats vier. De koplopers blijven echter in zicht…

Het vrouwenelftal van Mep had de handen vol aan het sterke Zwart Wit. Het werd een snelle wedstrijd op hoog niveau. Suzanne Schreppers opende uit een strafcorner de score voor de thuisploeg, maar die werd daarna flink terugdrongen op de eigen helft. Vlak voor rust viel uit een scrimmage de gelijkmaker.

In de tweede helft toonden de Boxtelse vrouwen een enorme vechtlust en waren aanvankelijk de bovenliggende partij. Aniek de Bekker zette MEP opnieuw uit een strafcorner op voorsprong. Toen werden de rollen weer omgedraaid en was het offensief aan Bredase kant. Keepster Fleur van Haaren werd flink op de proef gesteld, maar moest in de slotfase toch buigen voor een corner van de bezoekers: 2-2.

Deze eindstand deed zeker recht aan de krachtsverhoudingen in het veld. Coach Scheenstra was enorm opgetogen na deze topper. Zijn jonge ploeg in opbouw bleek de eerste competitiehelft toch opgewassen tegen de topfavorieten. Door de zaalhockeycompetitie in de wintermaanden werkt hij aan vormbehoud voor de tweede competitiehelft die in maart start met de thuiswedstrijd tegen Maastricht.

VOLOP GOALS

Behalve een plensbui werden de trouwe MEP-supporters zondag ook nog getrakteerd op een doelpuntenregen. Liefst elf keer werd gescoord tijdens de hockeywedstrijd in Berkel-Enschot. De nummer laatst kwam uit een strafcorner zelfs nog op voorsprong tegen de bezoekers. Die achterstand boog MEP al voor de rust weer om in een voorsprong en gaf die niet meer uit handen.

Wel bleef het scoreverloop uiterst grillig. Verdedigend was de druk eraf en speelde MEP minder geconcentreerd, aldus coach Jaro van Eekelen. Vier tegengoals van de hekkensluiter was duidelijk te veel.

Daar stond tegenover dat het vooral in het derde kwart aan Boxtelse zijde aanvallend liep als een tierelier. Teun Langenhoff (2), Gijs de Wild, Sjoerd Verzijden, Julien Brouwer, Boris Langerwerf en Jan-Julius Klumper zorgden voor de 7-4 eindstand op het scorebord.

MEP gaat met een vierde plaats de winterstop in en zal zich gedegen moeten voorbereiden op de tweede competitiehelft. Begin maart wordt de competitie hervat en dan staat direct de topper tegen Eindhoven op het programma.