Vincentius deelt kerstpakketten uit aan minima

25 minuten geleden

In de week voor Kerst staan de vrijwilligers van Vincentius Boxtel weer klaar om ruim vierhonderd kerstpakketten uit te delen. Ze gaan naar mensen in de gemeente Boxtel die het niet breed hebben.

Tijdens de coronapandemie hebben de vrijwilligers de pakketten met cadeaubonnen bij de ontvangers thuis bezorgd. Dit jaar worden de mensen als vanouds op een gezellige locatie verwacht waar ze hun extraatje kunnen ophalen.

Op de website van Vincentius Boxtel, www.vincentiusboxtel.nl, is een inschrijfformulier te vinden. Daar kunnen mensen met een smalle beurs die in aanmerking willen komen voor een pakket, zich aanmelden. Dit is mogelijk van 6 tot en met 12 december. Wie geen computer heeft, kan zich in de kringloopwinkel aan de Stationsstraat aanmelden, op dinsdag 6 of donderdag 8 december tussen 10.00 en 16.00 uur. Daarbij is een geldig identificatiebewijs nodig. Vincentius kan dit jaar geen goederen aannemen, maar een financiële bijdrage voor de actie wordt gewaardeerd: NL18RABO012.87.22.320 t.n.v. Vincentius Boxtel “kerstactie”.