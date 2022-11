Partij wil lokale starters voorrang geven op huis

di 29 nov, 12:30

Politieke partij Combinatie95 wil Boxtelse starters op de woningmarkt vaker voorrang gaan geven als er huizen worden gebouwd. Raadslid Peter den Ouden dient hiervoor tijdens de aankomende raadsvergadering van dinsdag 20 december een initiatiefvoorstel in. Hij wil hiermee de kansen voor de jonge starters verbeteren en meer goedkopere woningen en woonruimten realiseren. Den Ouden onthulde het idee maandagavond tijdens een informatieavond over ‘klein wonen’ die zijn partij organiseerde.

Het raadslid uit Esch was samen met wethouder Désiré van Laarhoven (wonen), directeur Marieke Vossen van woonstichting Joost en makelaar Arno van der Heijden gastspreker tijdens de bijeenkomst. Het onderwerp van deze avond was ‘klein wonen’. De gasten bespraken samen de projecten voor flexwoningen en tiny houses die momenteel in de gemeente Boxtel lopen en beantwoordden vragen van de bezoekers. Alle sprekers waren het er over eens dat klein wonen niet dé oplossing is voor de woningnood, maar daar wel aan kan bijdragen, met name voor jonge starters.

Op de avond kwamen een kleine zeventig toehoorders af. Waaronder ook omwonenden van de locatie waar de bijeenkomst werd gehouden, bij het bedrijf van Marcel van Galen aan de Eindhovenseweg 22a. Dit is namelijk een van de locaties die in beeld is om tiny houses neer te zetten. Buurtbewoners waren vooraf echter niet op de hoogte gesteld van de plannen van de initiatiefnemer. Wethouder Van Laarhoven beloofde daarom dit recht te zetten.

TIJDELIJK?

Tijdens de slotdiscussie wilden de aanwezigen vooral weten in hoeverre projecten voor tiny houses wel echt tijdelijk zijn en wat dit betekent voor de investeringskosten. Van Laarhoven verduidelijkte daarop dat vijftien jaar de grens is dat de kleine woningen ergens mogen staan en dat een initiatiefnemer met een gedegen plan moet komen alvorens de gemeente daarmee akkoord gaat. Tevens gaf de wethouder aan dat er voor de projecten een uitgebreide vergunningprocedure wordt gevolgd en bezwaar maken dus ook mogelijk gaat zijn.