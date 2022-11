PostNL installeert pakket- en briefautomaat op Breukelsplein

ma 28 nov, 16:54

Wie pakketjes (retour) wil versturen of wil ophalen, kan daarvoor in de nabije toekomst ook 24 uur per dag terecht op het Breukelsplein. PostNL heeft vandaag een pakket- en briefautomaat laten installeren.

Bij de geautomatiseerde service kunnen mensen niet alleen brieven op de post doen, maar ook pakketjes retour sturen en ophalen. Wie via de webwinkel van het bedrijf voor deze locatie kiest, krijgt een code toegestuurd als een pakket klaar ligt. Die code kunnen de ontvangers vervolgens intoetsen op de automaat. Het poststuk wordt 72 uur bewaard. Daarna brengt PostNL het naar een bemand punt in de buurt.

Ook retourneren en versturen kan via het apparaat. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is te vinden op de website van PostNL.

Het is nog niet bekend wanneer de geautomatiseerde service op het Breukelsplein in gebruik genomen wordt. Ook staat er eentje bij de Gamma (Vuurijzer 2), die is volgens de site van PostNL wel in gebruik.