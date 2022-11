Irene en WEC houden het bij gelijkspel

50 minuten geleden

In Gemonde had de haan nog niet gekraaid toen zondag de wedstrijd van Irene tegen WEC begon. Althans, de thuisploeg leek bij de aftrap nog te slapen, want binnen een minuut stond de 0-1 al op het scorebord.

Slordig balverlies op het middenveld luidde de eerste en laatste treffer van de gasten in. Wakker geschud pakte Irene de draad op en domineerde vervolgens de wedstrijd. Het was feller dan de tegenstander en won veel tweede ballen. In de twintigste minuut was het raak. Thomas Vorstenbosch gaf een strakke pass op Jorick de Vos die met een beweging Levi van Rooij de diepte in stuurde. Zijn voorzet werd door Rody van Gaal keurig binnengekopt.

Irene kreeg nog verschillende kansen maar benutte deze niet. Een aantal keren wist de keeper van de bezoekers de Gemondenaren het scoren te beletten. Zo gingen beide ploegen met een 1-1 stand de rust in.

SCHUIVER

In de tweede helft was WEC de bovenliggende partij, zonder kansen te creëren. Het spel was af en toe aan beide kanten ook rommelig. De thuisploeg probeerde met snelle counters nog gevaar te stichten maar was niet zuiver in de passing. Tot aan de laatste minuut. Nick Vliegenthart kwam op links goed door en gaf een prima voorzet op Van Gaal die vrij voor de keeper kwam. Zijn schuiver ging echter voorlangs, waardoor deze grote kans verkeken was en de 1-1 op het bord bleef staan. Zondag 4 december voetbalt Irene uit bij Nieuw Woensel, de wedstrijd bij de Eindhovense voetbalvereniging begint om 14.00 uur.