Jeugdprins en -adjudant Ploegersland bekend

Gefeliciteerd! Vertel: hoe was het om deel te nemen aan deze verkiezing? Jens: ,,Ik vond het best wel spannend, vooral het vertellen van mijn blunder. Maar bij mij gaat spanning altijd na ongeveer tien seconden weg en dan gaat het verder goed.” Mathijs: ,,Vond jij het spannend? Jij durft toch alles? Maar ik vond het ook spannend hoor, niet een beetje, maar heel erg. Dat was best kak. Maar ik wist dat je ging winnen. Vooral toen je de jury een knipoog gaf.”

Dan is het extra knap dat jullie zijn geïnstalleerd als jeugdprins en -adjudant. Waarom wilden jullie dit zo graag? Mathijs: ,,Ik vier al mijn hele leven carnaval. Ik vind het een mooi feest. En mijn vader is - toen ik heel klein was - ooit prins ge..