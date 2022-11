Joost laat ketels en afvoersystemen dubbel checken

Een lekke cv-ketel leek in eerste instantie de oorzaak van het incident in complex Baanderronde aan de Baanderherenweg. ,,Maar na onderzoek bleek het probleem bij de rookgasafvoer te liggen van een appartement in dezelfde kolom als van de bewoner die onwel werd”, aldus een woordvoerder van Joost. ,,Hierdoor werd de koolstofmonoxide niet naar buiten afgevoerd, maar bleef die hangen in de schacht. Die kwam zo ook terecht in de onderkomens die liggen aan hetzelfde kanaal.”

Wat exact de oorzaak was van de opstopping, kon de woordvoerder niet aangeven. ,,In de betreffende woningen hebben we koolmonoxidemelders gehangen om alle risico’s uit te sluiten.” Het leek echter te gaan om een incident. ,,Maar het onderzoek is nog gaande”, aldus de zegsv..