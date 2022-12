Hilariteit bij nieuwe Boxtelaren om fietslessen

,,Gaat goed? Ja? Met mij? Nee, heel zwaar, hahaha!” Fatma Ovayolv knoopt een gesprek aan vanaf de fiets. De pas zeven maanden in Boxtel woonachtige Turkse vrouw zit voor een van de eerste keren in haar leven op een tweewieler. Net als een stuk of tien andere ‘nieuwkomers’.

,,Wij zijn hier zeven maanden geleden naar Nederland gekomen vanwege mijn vader, die werkte hier al”, legt haar dochter Hatice uit in een best wel aardig woordje Nederlands. Zij vertaalt voor haar moeder en doet zelf niet mee aan de les, want ze fietst al fluitend rond. ,,Ik ben in Turkije begonnen met oefenen, vijf jaar geleden al.”