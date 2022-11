Burenstrijd met ODC is prooi voor DVG

ma 28 nov, 09:22

ODC heeft de derby tegen DVG verloren. In Liempde werd het 4-2 voor de thuisploeg. De tricolores lieten zich vooral voor de pauze aftroeven en keken na ruim een uur spelen tegen een 3-0 achterstand aan. Door doelpunten van Lennart Sannen en Stef van Alphen werd het weer spannend totdat DVG vanuit de omschakeling de wedstrijd vlak voor tijd besliste.

Door de nederlaag is de Boxtelse ploeg nu afgezakt naar de elfde plaats op de ranglijst met zeven punten uit negen duels.

Na twee onnodige nederlagen op rij, was er de Molenwijkploeg veel aan gelegen om de wedstrijd tegen DVG in winst om te zetten. Maar voor de gastheren- in punten gelijk met ODC - gold hetzelfde.

Opvallend was dat de ploeg uit Liempde stukken beter uit de startblokken kwam dan ODC. DVG speelde fel en daar had het jonge elftal van trainer Piet Drijvers het moeilijk mee. Desondanks was de eerste grote kans in de twaalfde minuut voor de gasten.

Van achteruit werd Lennart Sannen diep gestuurd. In een fel duel met twee verdedigers bleef hij goed op de been maar in de afronding stuitte hij op DVG-keeper Niek Vermaire.

OPENINGSTREFFER

Daarna kreeg de thuisploeg wat kansen. In de 22e minuut leidde dat tot de openingstreffer. Bij een kopbal van dichtbij kon doelman Robbie Roelofs in eerste instantie nog redding brengen maar in de rebound ging de bal via het hoofd van een Boxtelse verdediger alsnog in het eigen doel: 1-0. ODC ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker en was daar dicht bij toen Stijn Smulders vanuit een corner maar net naast kopte.

Tien minuten voor rust kwam DVG op een 2-0 voorsprong. Roelofs kon in eerste instantie nog redding brengen na een voorzet vanaf links maar de daaropvolgende inzet van Melle Voets was hem te machtig. In de rust greep trainer Drijvers in door twee van zijn aanvallers te vervangen.

ODC begon goed aan de tweede helft en had de wedstrijd beter onder controle dan voor de pauze. Invaller Jop Broeren liet zich in positieve zin zien en speelde zich tot twee keer toe vrij voor de keeper. Maar evenzoveel keer bracht doelman Vermaire namens DVG redding. Het was pijnlijk voor ODC dat het bij de eerste de beste kans na de pauze aan de andere kant wel raak was.

VRIJE TRAP

In de 67e minuut zette aanvoerder Koen van der Sande zijn ploeg met het hoofd op 3-0. Maar de Boxtelaren deden snel wat terug want in de zeventigste minuut rondde Sannen een door Just van Wijk opgezette aanval prima af: 3-1. Twee minuten later verkleinde ODC de marge naar één doelpunt toen een vrije trap van Sjoerd van Lokven door Van Alphen werd binnengeknikt: 3-2.

In de spannende slotfase zetten de tricolores alles op alles om nog langszij te komen. Van Alphen kreeg daarbij nog de beste kans maar zijn schot ging naast. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd viel de beslissing toen Teun Welvaarts vanuit de omschakeling de 4-2 eindstand op het scorebord zette.

Door de nederlaag is ODC afgezakt naar de elfde plaats op de ranglijst met zeven punten uit negen wedstrijden. Komend weekend hebben de tricolores geen wedstrijd op het programma staan. Het eerstvolgende duel staat gepland voor zondag 11 december. ODC gaat dan op bezoek bij hekkensluiter FC Tilburg. De aftrap is daar om 14.00 uur.