Boxtel's Harmoniets dat wij niet weten mocht opnieuw de hoofdprijs van De Bokselse Kwis in ontvangst nemen.

De Bokselse Kwis verdeelt 2.400 euro

54 minuten geleden

Quizteam Boxtel’s Harmoniets dat wij niet weten heeft de achtste editie van De Bokselse Kwis gewonnen. De muzikale deelnemers eindigden vorig jaar ook als nummer een. De organisatie van het dorpsspel verdeelde een bedrag van 2.400 euro. Dit komt geheel ten goede aan lokale goede doelen of sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Het winnende team nam vrijdagavond in activiteitenboerderij ’t Dommeltje de Grote Wisseleend én een cheque ter waarde van duizend euro in ontvangst. De tweede prijs (vijfhonderd euro) ging net als vorig jaar naar De Bokselse Moppen, de derde prijs (250 euro) was voor De Leutkwèkkers.

Boxtel’s Harmoniets dat wij niet weten doneert de cheque aan Boxtel’s Harmonie. De Bokselse Moppen, ook vorig jaar runner-up, ondersteunt de Heilig Bloedstichting die jaarlijks de Heilig Bloedprocessie organiseert. Nummer drie De Leutkwèkkers won 250 euro voor het openbaar jeugdcarnaval in Eendengat.

De Bokselse Kwis, traditiegetrouw op de eerste zaterdag van november, trok dit jaar 41 teams. Volgens de organisatoren Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha, Marc Cleutjens, Renilde Bos, Antoine Ghijsens en Peter Bos hebben zo’n duizend inwoners aan de dorpsquiz meegedaan.

Blikvanger tijdens deze editie waren de acteurs van toneelgroep Boxtheater, die - als luchtvaartpersoneel aangekleed door De Grapjurk in Boxtel - op verschillende spelonderdelen voor veel hilariteit zorgden. Het theatergezelschap was dit jaar het overkoepelende goede doel van De Bokselse Kwis.

GEMEENTEHUISRONDE

De altijd spannende gemeentehuisronde - dit jaar in de raadzaal gepresenteerd door locoburgemeester Mariëlle van Alphen - werd gewonnen door team Wistugijut, dat de meeste meerkeuzevragen over Boxtelse actualiteiten goed wist te beantwoorden. Het team ontving een bedrag van honderd euro dat wordt uitgereikt aan Stichting Leergeld.

Een knutselopdracht ten bate van Boxtheater werd gewonnen door Boxtel’s Harmoniets dat wij niet weten, dat daarmee nog eens honderd euro binnensleepte. De spelers maakten een lantaarn. De mooiste exemplaren worden deze maand tijdens de voorstellingen van de Boxtelse toneelgroep gebruikt.

Tijdens een spelronde in café De Fellenoord vaardigden alle teams een deelnemer af die uitgedost moest zijn in een opvallend vakantietenue. Team Suuske & Wilke en de Knappe Keistampers won deze ronde en schenkt honderd euro aan de afdeling G-voetbal van ODC.

De quizzers van ’t Klubske ontwierpen de mooiste ansichtkaart en dragen honderd euro bij voor de aanschaf van een duofiets voor zorgcentrum Het Langenlindenhuis aan de Bosscheweg.

Team Geen Drank Geen Klank won honderd euro die ten goede komt aan Boxtheater. De aanmoedigingsprijs ter waarde van honderd euro, in de wacht gesleept door De Zwakste Schakel, ging eveneens naar Boxtheater.

De Kiendjeskwis - een vast onderdeel van De Bokselse Kwis om ook kinderen actief mee te laten doen aan het spel - werd dit jaar gewonnen door Vino Vidi Vici. De prijs, vijftig euro, komt ten goede aan Stichting Leergeld.

NEGENDE EDITIE

Tijdens de prijsuitreiking in ‘t Dommeltje maakte de organisatie van het dorpsspel bekend dat de negende editie van De Bokselse Kwis zaterdag 4 november 2023 gehouden wordt.