Het verhaal gaat dat Jozef en Maria op een ezel richting Bethlehem trokken. In Gemonde beschikte de heilige familie vorig jaar over een rijtuig, maar zonder paard.

Gimmese Stallekesroute beleeft zijn tweede editie

16 minuten geleden

De eerste editie van de Gimmese Stallekesroute was vorig jaar een groot succes. Het evenement gaat dan ook in reprise. Gemondenaren die een stalletje in hun tuin willen zetten, kunnen zich weer aanmelden.

Initiatiefnemers Josien den Otter en Linda van Nielen zijn alweer volop met de organisatie bezig. Van 10 december tot en met 6 januari mogen inwoners van Gemonde hun kerststal in de voortuin zetten, zodat mensen die een wandeling of fietstocht door het dorp maken, ervan kunnen genieten. Dat kan op elk moment, er vertrekken geen rondleidingen of iets dergelijks.

Den Otter: ,,Na 204 kerststallen vorig jaar, mede door het geslaagde project Jong bouwt voor oud was Gemonde goed gevuld met mooie kerststallen. Natuurlijk gaan Linda en ik er dit jaar ook weer voor.”

De organisatoren van de Gimmese Stallekesroute geven ook nu een plattegrond uit, digitaal via Google Maps én gedrukt. De papieren versie is onder andere verkrijgbaar bij de kiosk in het dorp. Op de kaartjes staan dezelfde routes als vorig jaar. Van Nielen: ,,We hebben inzichtelijk welke straten geschikt zijn voor de wandelroute. We gaan er vanuit dat oud-deelnemers hun kerststal weer zetten en hopelijk ook hun buren activeren mee te doen.”

Gemondenaren die niet aan de route wonen, maar wel een stal willen zetten, krijgen een plek op de digitale plattegrond.

AANMELDEN

In 2021 telde het dorp meer dan tweehonderd kerstgroepen. Dat aantal hopen Den Otter en Van Nielen te overtreffen. Aanmelden voor het evenement dat bijna een maand duurt kan via de link https://tinyurl.com/gimmese-stallekesroute op de Facebookpagina Gimmese Stallekesroute.