Voorzitter Han Swinkels en mede-initiatiefnemer Maxime Kuiper van MEP namen woensdagavond de bestuurderstrofee in ontvangst in Utrecht tijdens de digitale ledenvergadering.

MEP wint Bestuurderstrofee KNHB voor maatschappelijke betrokkenheid

za 26 nov, 16:00

MHC MEP heeft woensdagavond de Bestuurderstrofee 2022 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) aan clubs die zich onderscheiden door goed bestuur en/of uitvoering van beleid. De bond waardeert de maatschappelijke betrokkenheid die de Boxtelse hockeyclub sinds ruim een jaar tentoon stelt.

,,Natuurlijk is deze prijs een mooie waardering, maar ik ben als voorzitter blijer met het initiatief zelf”, reageert Han Swinkels van MEP. Bijna twee jaar geleden stelde het toenmalige bestuur van MEP zichzelf ten doel de maatschappelijke betrokkenheid van de club en haar leden te vergroten. MEP-lid Maxime Kuiper, die studeert aan de Breda University of Applied Sciences, werd gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken. Het uitgangspunt was om met de hockeyclub de wereld een beetje mooier te maken en niemand buitenspel te laten staan. Kuiper kwam met een uitgebreid rapport vol ideeën en actiepunten en richtte de commissie MEP Maatschappelijk op.

De club ging direct aan de slag met de suggesties van Kuiper en zodoende werd er het afgelopen jaar al veel ondernomen. Zo werd er gekookt voor ouderen van de stichting Met je Hart, hockeyde een meisjesploeg met een team vluchtelingen, werd oude hockeykleding geschonken aan kinderen in Afrika, prikte het jongste jeugdteam park Molenwijk schoon en werkte de seniorenploeg samen met de Voedselbank.

MEER DAN DE SPORT

,,MEP Maatschappelijk is zo opgezet dat het eigenlijk voor elke club mogelijk is om het te kopiëren en in te zetten. Zo laat je als vereniging zien dat je meer bent dan alleen de sport die je beoefent”, aldus Swinkels. De preses van MEP geeft aan dat hij het project eigenlijk alleen maar hoefde in te koppen. ,,Mijn voorganger Peter (Langenhuijsen - red.) heeft zich hard gemaakt voor dit idee en heeft het samen met het vorige bestuur aan het rollen gebracht. Daarbij ook alle lof voor Maxime en de inzet die ze heeft gedaan voor wat uiteindelijk MEP Maatschappelijk is gaan heten.”

De maatschappelijke betrokkenheid van de Boxtelse hockeyclub wordt binnenkort ook als belangrijke pijler opgenomen in de kernwaarden van de vereniging. Swinkels: ,,Zo geven we ook weer wat terug aan de gemeenschap. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

VERSCHIL

De KNHB reikt de Bestuurderstrofee uit sinds 1998. Dit jaar was de bond op zoek naar een hockeybestuur dat een specifiek maatschappelijk thema heeft opgepakt binnen de vereniging en daarmee een wezenlijk verschil heeft gemaakt. Er volgden zeventien inzendingen. Ook HC De Haaskamp uit Amerongen en WFHC Hoorn waren genomineerd, maar uiteindelijk ging MEP er met de winst vandoor. Naast een schildje krijgt de club ook een cheque ter waarde van 5.000 euro. Waar dat geld bij MEP naar toe gaat is nog niet helemaal duidelijk. Swinkels: ,,Maar we gaan het in elk geval gebruik voor het thema waarvoor we de trofee hebben gekregen.”