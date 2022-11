Communicatiemisser over afval scheelt flatbewoners geld

Ondergrondse afvalcontainer aan de Armmeesters in Boxtel.

Vorig jaar kreeg Boxtel de eerste ondergrondse afvalcontainers, nabij verschillende flats. De gemeente liet gebruikers eind 2020 weten dat zij tot nader order niet hoefden te betalen als ze daar een afvalzak in gooiden. ‘Tot nader order’ eindigde in september vorig jaar. Maar dat heeft Boxtel niet gemeld. Alleen nieuwe gebruikers kregen te horen dat het hen elke keer dat zij een ondergrondse container openen, geld kost. De anderen veronderstelden dat dit nog altijd gratis was.

Flatbewoners ontvingen dit najaar echter wél een rekening van de gemeente, voor al hun in 2021 weggegooide restafvalzakken. Daar kwam protest tegen. Terecht, vindt het college van B en W, de bewuste bewoners zijn niet geïnformeerd. Daarnaast werkt het registratiesys..