Evaluatie kermissen: ‘Proberen schommels weer naar Liempde te halen’

De grootste wijziging is voor de kermis van Liempde. Die begint en stopt volgend jaar een dag eerder en duurt van vrijdag tot en met dinsdag. Daarnaast krijgt het jaarlijkse volksfeest weer een officiële opening voor de kinderen, gaat kermisambtenaar Richard Schuurs op zoek naar een spannende attractie voor de oudere jeugd en wordt gekeken naar de indeling ter hoogte van café Bij de Buren.

Van Laarhoven: ,,En een grote wens van veel bezoekers is de terugkeer van de nostalgische schommels. We gaan dan ook ons best doen om deze attractie terug te halen naar Liempde, want die horen er gewoon bij.”