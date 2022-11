De top 3 kerstverlichting voor buiten

do 24 nov, 12:00

De donkere dagen voor het nieuwe jaar lenen zich perfect om je woning en tuin deze feestdagen eens extra uitbundig te laten stralen met de mooiste kerstverlichting voor buiten. Ook dit jaar zullen er ongetwijfeld weer vele Brabanders zijn die alles uit de kast halen om het meest magische kerst-huis te creëren. Als je er voor wilt zorgen dat jouw huis er met kop en schouders bovenuit steekt en een echt winters kerstpaleisje wordt dan kies je voor de meest populaire buitenkerstverlichting bij kerstverlichtingbuiten.com.

Een sprookjesachtig winterwonderland met ijspegel kerstverlichting

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun dakrand, dakgoot of gevel te versieren met ijspegelverlichting. Dat deze vorm van kerstverlichting zo populair is, is helemaal niet zo gek, want niet alleen ziet ijspegelverlichting er smaakvol, subtiel, sfeervol en magisch uit; je hangt het ook heel eenvoudig op. Het enige wat je nodig hebt is een lange ladder en goede haakjes om de verlichting te bevestigen. De lampjes aan het hoofdsnoer vormen als vanzelf de ijspegels waardoor je die echte winterse kerstsfeer krijgt. Kies je voor koppelbare ijspegelverlichting dan zit je bovendien niet te klooien met verschillende verlengsnoeren maar maak je gebruik van een stroompunt. Handig en een stuk veiliger.

Een kerstboom zonder kerstboom; de vlaggenmast kerstboom

Als je geen spar of den in je voortuin hebt kun je die natuurlijk alleen voor de feestdagen aanschaffen, maar vooral als je een flinke boom wilt is dat nog behoorlijk prijzig en ook flink wat gedoe. Onnodig ook want met een vlaggenmast kerstboom in een mum van tijd een prachtige grote kerstboom staan. Of althans, het is natuurlijk geen echte kerstboom. Maar vooral in het donker vormen de lichtjes van de vlaggenmast kerstboom die kenmerkende kerstboom vorm en geeft het direct kerstsfeer in je tuin. Het enige wat je nodig hebt is een vlaggenmast. Hoe groter de mast, hoe indrukwekkender het effect. En heb je geen vlaggenmast staan dan kun je er een mast bij kopen die je heel eenvoudig uit elkaar en in elkaar zet, zodat je de vlaggenmast kerstboom na de feestdagen ook heel makkelijk kunt opbergen, zonder dat het veel ruimte inneemt. De vlaggenmast kerstboom mag met recht een eyecatcher genoemd worden.

Slimme kerstverlichting met hoog twinkel-gehalte

Wat zouden we tegenwoordig nog zijn zonder al die handige apps en slimme technologie? Natuurlijk zijn er ook knappe koppen die deze technologie hebben toegepast op kerstverlichting. En dat valt bij veel mensen in de smaak want de Twinkly kerstlampjes zul je dit jaar ook in steeds meer tuinen terug zien. Deze geavanceerde kerstlampjes zijn zo functioneel dat je ze gewoon het hele jaar door kunt gebruiken. Je bedient ze namelijk heel makkelijk met een app op je mobiel of tablet. Lig jij lekker op de bank naar Home Alone te kijken dan kun je vanaf daar je kerstlichtshow buiten aanpassen naar wens. Denk hierbij aan verschillende kleuren, maar ook aan het dimmen van de lichten of het spelen met effecten. Die effecten worden bovendien in de app regelmatig aangevuld met nieuwe effecten waardoor er altijd iets te kiezen valt. Je kunt de kerstverlichting zelfs synchroon laten lopen met je favoriete kerstnummer. Binnen of buiten; met deze multifunctionele kerstverlichting beleef je het hele jaar door plezier. Want ook tijdens je zomerse barbecue maakt hij de sfeer, en nodig jij je vrienden uit om straks het WK te komen kijken dan zet jij je Twinkly kerstverlichting natuurlijk op oranje! De slimme lichtjes kunnen uiteraard in de kerstboom, maar je kunt ook kiezen voor winterse ijspegelverlichting, een adembenemend lichtgordijn of een chique guirlande. Iedereen in de buurt zal jaloers zijn op jouw kerstdecoratie dit jaar!