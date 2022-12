FilmPodiumScopia vertoont Once upon a time in the West

44 minuten geleden

In aanloop naar de honderdste voorstelling komend voorjaar vertoont FilmPodiumScopia vijf klassiekers. Donderdag 8 december is de tweede rolprent in deze serie te zien. De iconische western Once upon a time in the West (1968) wordt vertoond in theaterzaal Podium Boxtel aan de Burgakker en begint om 20.15 uur.

Met deze Italiaans-Amerikaanse productie haalde de regisseur Sergio Leone na drie ijzersterke spaghettiwesterns dit genre definitief uit het verdomhoekje. Het ingehouden tempo, de muziek van Ennio Morricone en de doeltreffende acteerprestaties van de cast maken deze film tot een must-see. Al zullen veel filmliefhebbers hier al gehoor aan hebben gegeven, stellen Wim van Liempt en Jos Vervoort van de Boxtelse filmclub.

Een legendarische scène van bijna een kwartier luidt het begin in van een spannend relaas over de komst van een spoorbaan en de strijd om de grond langs het traject. Regisseur Leone schreef het verhaal samen met zijn landgenoot Bernardo Bertolucci.

Gezien de lengte van de filmvoorstelling kent deze avond een ultrakorte inleiding én bij uitzondering een pauze. Kaartjes à 7,50 euro zijn uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar via de website van Podium Boxtel of (voor een euro meer) in cadeauwinkel Hebbes aan de Markt.

Peter Hacken van FilmPodiumScopia heeft een trailer gemaakt voor de aankomende vertoning van de beroemde rolprent: