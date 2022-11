Aggemarvanhuisaf Band viert feestje

Het zijn allemaal bekende gezichten die zaterdag 10 december als zanger of zangeres het podium delen met de band. Bij uiteenlopende muziekproducties die door de jaren heen op de planken werden gebracht, schitterden zij dankzij de muzikale begeleiding van het blaasorkest. Dat maakt sinds de start in 1962 onderdeel uit van Boxtel’s Harmonie.

Kees Berkelmans uit Liempde is een van de zangers en roemt de muzikaliteit én de onderlinge vriendschap van DAB. Hij treedt tijdens het jubileumoptreden in de spotlights met enkele liedjes van zijn idool: Elvis Presley. ,,Best spannend, want in coronatijd heb ik niet gezongen en dus moet ik weer behoorlijk wat meters maken. Want ik sta wel graag op een podium, maar ben natuurlijk lang niet de beste zan..