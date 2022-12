Kerstmarkt Liemt Lôpt Uit vol gezelligheid

Marshmallows grillen op de vuurput, handen opwarmen bij een van de vuurkorven onder het genot van heerlijke chocolademelk of glühwein of op de foto met een kerstvrouw. Deze en allerlei andere activiteiten vormen zaterdag 10 december de ingrediënten van de kerstmarkt Liemt Lôpt Uit.

Tussen café ’t Wapen van Liempde en bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd presenteren verenigingen die zijn aangesloten bij de spaaractie Op Liemt Gemunt (OLG) zich. Ondertussen prijzen plaatselijke ondernemers hun waren aan. Ook wordt de Kribkesroute afgetrapt, gaat de sfeerverlichting van Liemt in het Licht aan en vindt de bekendmaking plaats van het afgelopen jaar gespaarde OLG-bedrag.

Mensen die vóór vrijdagavond 9 december hun volle bingokaarten hebben ingeruild in een van de plaatselijke winkels, dingen automatisch mee naar een van de vijftien hoofdprijzen. Het gaat onder andere om gratis boodschappen, een tank-bon, een weekendje weg en verrassingspakketten met een gezamenlijke waarde van 2.450 euro. De prijzen worden ter plekke uitgereikt. Als een winnaar niet aanwezig is, wordt een ander lot getrokken, net zolang tot een van de aanwezigen de prijs in ontvangst kan nemen.

Muzikale ondersteuning zal verzorgd worden door popkoor Voices, blaasorkest Noottoestand, fanfare Concordia en hofkapel De Kromploegers.