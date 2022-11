Lokaal energie verhandelen: Boxtel verwacht eerste plan in maart

Initiatiefnemers van zonneparken moeten afwachten wat de uitkomst is van de studie om te weten of zij lang moeten wachten met het aanleggen van de panelen. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met vier partijen die een veld vol zonnepanelen in de gemeente Boxtel willen realiseren. Zij zijn volgens de gemeente goed voor 47,8 hectares. Momenteel liggen er aanvragen voor tien locaties van acht partijen. De gemeente moet nog bepalen aan wie zij de grootschalige opwek van elektriciteit zal gunnen. Er komen nog vier van dit soort inschrijfmomenten meer, is de bedoeling.

KRAPTE