Bingokaarten gaan als warme broodjes...

vr 25 nov, 11:00

Het nieuwe initiatief ‘Bingo - Kien je boodschappen uit in Liemt’ van Op Liemt Gemunt (OLG) loopt voortvarend. Via sociale media is een ruilgroep opgetuigd met ruim tweehonderd leden, waar de nummers gretig worden uitgewisseld. ,,Het is weer een levendige actie”, vertelt bestuurslid Martien Roestenburg.

Klanten kunnen bij de aangesloten OLG-ondernemers bingo-nummers krijgen en kaarten inleveren. Wie een vol vel inlevert, kan gebruik maken van een aanbieding en dingt automatisch mee naar de hoofdprijzen. Het totale prijzenpakket is 2.450 euro waard.

POPULAIR

De populariteit is vergelijkbaar met die van het Verzamelboek Liempde van vorig jaar. Tijdens die spaaractie werden een kleine zeshonderd albums gekocht. De consument kon daarin 288 plaatjes plakken van sociale, culturele, maatschappelijke en economische activiteiten, die kregen zij weer bij hun boodschappen.

PRIJSUITREIKING

De tussenstand van het aantal ingeleverde bingokaarten moet nog worden opgemaakt: de actie loopt nog tot en met woensdag 7 december. De prijsuitreiking is tijdens de kerstmarkt Liemt Lopt Uit op zaterdag 10 december. Om kans te maken op de prijzen, dienen consumenten niet alleen hun bingokaarten in te leveren, maar ook zelf aanwezig te zijn bij de bekendmaking.