Koffiepunten inleveren voor Voedselbank

53 minuten geleden

Lionsclub Dommel & Aa verzamelt ook dit jaar weer Douwe Egberts-punten voor Voedselbank Boxtel.

Vanaf maandag 28 november kunnen de spaarpunten van koffiepakken worden ingeleverd bij de Boxtelse supermarkten Albert Heijn (Prins Hendrikstraat) en Plus (Van Beekstraat) en bij de Coop (Nieuwstraat) in Liempde.

Jumbo in winkelcentrum Oosterhof is vanaf woensdag 30 november ook inzamelpunt. De punten levert de Lionsclub weer in bij Douwe Egberts in ruil voor pakken koffie die aan de Voedselbank worden geschonken.