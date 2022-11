(Ver)Andercafé draait klimaatfilm

51 minuten geleden

Met een zeldzame esthetische smaak levert de film Once You Know de feiten over de sneller wordende klimaatchaos. De documentaire wordt woensdag 30 november om 20.00 uur vertoond in de bibliotheek aan de Burgakker in Boxtel. Dat gebeurt door het (Ver)Andercafé, een initiatief van Transitie Boxtel. De entreeprijs is vijf euro; inloop vanaf een halfuur voor aanvang.