Hexspoor wint vijf keer op rij Gazelle award

17 minuten geleden

Het Boxtelse bedrijf Hexspoor E-fulfilment ontving maandag 21 november voor de vijfde keer op rij een Gazelle Award. Deze prijs van het Financieel Dagblad (FD) gaat naar bedrijven met goede resultaten door een gezonde bedrijfsvoering.

De krant beoordeelt genomineerden behalve op hun groei tevens op inclusief ondernemerschap. Ook daarop bleek Hexspoor E-fulfilment goed te scoren. Directeur Silvan Hexspoor is trots op de prijs van het FD: ,,Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen een mooie term, wij geloven er ook echt in. We investeren in duurzaamheid. Zoals in tweeduizend zonnepanelen die niet alleen ons eigen bedrijf maar ook tweehonderd gezinnen in Boxtel kunnen voorzien van stroom. We nemen mensen uit Eritrea, Syrië en Oekraïne in dienst. We geven iedereen een kans, van jeugd tot zestigplussers en investeren in veel lokale initiatieven.”

FD bekroonde 685 zogeheten Gazellen. Stuk voor stuk bedrijven die in het afgelopen jaar winstgevend waren en in de periode van 2019 tot en met 2021 met minstens 20 procent in omzet groeiden. In doorsnee lag de omzetgroei op 73 procent, meldt FD.

De Boxtelse winnaar is gevestigd op bedrijventerrein Ladonk, Hexspoor E-fulfilment slaat onder andere goederen op voor webshops en verzendt deze. Het bedrijf koppelt verder voorraadrapportages terug naar de opdrachtgevers.