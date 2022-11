Miljarden naar verkeersprojecten in Brabant... En Boxtel dan?

Door een fors tekort is niet zeker of het complete maatregelenpakket PHS doorgaat. Wel is volgens de gemeente Boxtel zeker dat de dubbele spoorwegovergang dicht gaat.

Jaarlijks maken het Rijk en de provincies samen afspraken over de financiering van belangrijke projecten die spelen in de verschillende regio’s in land. Voor het zuiden, en dus ook Brabant, is dit keer gekeken naar het oplossen van grote verkeersproblemen in relatie tot de vraagstukken die er liggen rondom de verstedelijking. Zo gaat er bijna 1 miljard naar de Brainport-regio, wordt er net geen 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de spoorzone in Den Bosch en krijgt Tilburg 65 miljoen euro. Oss krijgt 4 miljoen euro voor de aanleg van een fietstunnel onder het spoor bij Ravenstein. Boxtel wordt nergens genoemd, maar dat komt omdat de gemeente dit keer geen onderdeel uitmaakte van het overleg, geeft een woordvoerder van de provincie desgevra..