Liempdse professor vertelt over (kanker)medicijnen

Naast haar werk als ziekenhuisapotheker van het RadboudUMC leidt Van Erp een onderzoeksgroep die de farmacologie van kankermedicijnen bestudeert. Doel van het team is dat patiënten de juiste dosis en de meest effectieve medicatie krijgen. Dit verschilt per persoon.

TUSSENGEBIED

Bij de ene patiënt wordt met dezelfde dosis een vele hogere concentratie in het bloed bereikt dan bij een andere. Terwijl het bekend is dat bij hele hoge concentraties veel bijwerkingen optreden en bij hele lage concentraties het geneesmiddel niet goed kan werken. Er is een bepaald tussengebied, waarbij de bijwerkingen te verdragen zijn en de therapie optimaal werkt.