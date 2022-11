Leden akkoord met fusie bridgeclubs

Pieter Springer is nu nog voorzitter van BC Boxtel en wordt tevens de preses van de nieuwe club, die RevancheBoxtel gaat heten. ,,De grootste en oudste bridgeverenigingen van de gemeente Boxtel, die bovendien allebei aangesloten zijn bij de Nederlandse bond, versmelten. Dat was nog een heel proces. We hebben al eens eerder een fusiepoging gedaan, zonder succes. Dat is nu gelukkig anders.”

Beide verenigingen hebben baat bij de samensmelting. Springer: ,,Het aantal leden daalt, corona versnelde die ontwikkeling nog eens. Daarnaast moest BC Boxtel op zoek naar een nieuwe speellocatie. Ook was het steeds moeilijker om een volledig bestuur te vormen en vrijwilligers te vinden. De fusie maakt dat we in alle opzichten sterker staan.”

De Walnoot, waa..