Op Drift gaat voor een ‘hemelse’ editie in Esch

De eerste keer dat Op Drift werd gehouden, was in 2013 in de tuin van de familie Plantema aan de Baarschot. ,,We wilden iets ‘culturigs’ opzetten in Esch en lokaal talent een podium bieden”, blikt Van Lokven terug. ,,We werden toen overweldigd door het aantal bezoekers, maar ook door de vele aanmeldingen die we kregen”, gaat hij verder. Dat schreeuwde natuurlijk om een vervolg en dat kwam er vijf jaar later, in 2018. Toen werd de combinatie gezocht met de opening van ‘t Haventje en wederom trok een groot drijvend podium toen de aandacht, gevuld met veel lokaal talent.