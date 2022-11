Meer Liempdse winkeltjes die stoppen? ‘Wij zullen doorgaan!’

Van sluiting is bij bakkerij Van Eijndhoven nog lang geen sprake, ondanks de geruchten die in het dorp rondgaan.

,,Al enkele weken doet het hardnekkige gerucht de ronde dat wij per 1 januari gaan stoppen.” Bakker Jos van Eijndhoven belt not amused naar de redactie van Brabants Centrum. ,,Dit jaar zetten ik en mijn vrouw Ineke (die de winkel runt - red.) boven de bestellijst voor de kerstinkopen: ‘Ons goede voornemen de komende jaren: wij zullen doorgaan’. Hopelijk ontzenuwt dat de roddels een beetje.”

Hij vervolgt: ,,We krijgen het vooral te horen sinds dat de slager is gestopt. Klanten vangen het op en vragen ons ernaar, met de beste bedoelingen natuurlijk. Dus leggen we uit dat er niets van waar is. Sterker nog, momenteel staat niets ons in de weg om tot ons tachtigste door te gaan.”

FEESTJE