Oranjefans proosten in café Le Temps Perdu op de goede afloop van de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK in Qatar.

Oranje leeft (nog) niet echt in Boxtel

41 minuten geleden

Juichen kon pas in de laatste minuten van de wedstrijd, maar dat deerde de oranjefans maandagmiddag niet. De eerste winst is binnen, dachten ze ook in café Le Temps Perdu op de Boxtelse Markt. Hoewel het wereldkampioenschap in Qatar omstreden is, blijft samen naar de verrichtingen van het Nederlands elftal kijken in het café toch een prettige bezigheid. Al blijkt de animo dit jaar een stuk lager dan anders...

Zo’n twintig tot dertig gasten waren maandag tegen vijf uur in Le Temps Perdu present om de oranje leeuwen in actie te zien tegen Senegal, de kampioen van Afrika. In het naastgelegen café ‘t Hart van Boxtel en verderop in café Becoloth was het niet veel drukker. Dat was tijdens voorgaande wk’s waar Nederland moest spelen wel anders, maar die werden ook in de zomer georganiseerd. Daarbij speelt bij sommige mensen ook het nare gevoel van dit kampioenschap mee. Duizenden arbeidsmigranten lieten volgens media het leven onder veelal bedroevende omstandigheden.

Desalniettemin stond menig televisie maandag afgestemd op NPO 1. Niet alleen in de Boxtelse kroegen, maar ook in veel huiskamers in het dorp. Alle oranjefans zagen een matig spelende ploeg, die uiteindelijk wel de winst binnen wist te halen (0-2). Vrijdag 25 november om 17.00 uur staat de tweede poulewedstrijd op het programma. Dan treedt het Nederlands elftal aan tegen Ecuador. Het derde en laatste groepsduel is dinsdag 29 november om 16.00 uur tegen gastland Qatar.