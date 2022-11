Achter de naam Koestraat in Liempde schuilt een verhaal. Arnold van den Broek van heemkundestichting Kèk Liemt zal over deze en andere wegen vertellen in bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd op maandag 29 november.

Kèk Liemt vertelt over herkomst straatnamen

37 minuten geleden

Waar komen de straatnamen in Liempde vandaan en waarom worden ze zo geschreven? Arnold van den Broek van heemkundestichting Kèk Liemt verhaalt hierover op maandag 28 november in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd vanaf 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Van den Broek is lid van de commissie straatnaamgeving van de gemeente Boxtel. Hij gaat in op de historie van wegen als de Dorpstraat, Pastoor Dobbeleijnstraat en, voor wie ‘m nog kent, de ‘Snijersstraat’.

De oom van Van den Broek, Leo, heeft samen met Toon van Aarle in de jaren ‘50 de basis gelegd voor de huidige straatnaamgeving die vervolgens door de gemeenteraad van Liempde per 1 januari 1955 is vastgesteld. De heemkundige zal putten uit dit rijke, vaak met de hand geschreven archief van beide heren, onder andere bestaande uit correspondentie met de bevolking. Bezoekers krijgen diverse opmerkelijke wetenswaardigheden voorgeschoteld. De lezing op 28 november is gratis toegankelijk.