CV De Vivantjes installeert gravin, hofdame en nar

47 minuten geleden

De Liempdse carnavalsclub De Vivantjes heeft zaterdag Evy Bekkers geïnstalleerd als gravin. Zij wordt terzijde gestaan door hofdame Rosan van der Pas en haar partner Jelle de Beer die de rol van hofnar invult.

De gravin en haar hofdame zijn beiden 26 jaar geleden geboren in Ploegersland en daar ook opgegroeid. Evy werkt als laborant in Utrecht en woont in Boxtel. Rosan is economiedocent in Den Bosch, haar uit Boxtel afkomstige vriend Jelle is zelfstandig makelaar.