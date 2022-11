Boxtelse tonprater in finale Brabants Kampioenschap

36 minuten geleden

De Boxtelse tonprater Jan Schellekens is een van de acht finalisten van de 55e Brabants Kampioenschap Tonpraoten. Vrijdagavond stond hij in een kleurrijke Hawaii-bloesje op het podium tijdens de tweede voorronde. Als vakantieganger wist hij het publiek enthousiast te maken en dat leverde hem een finaleplaats op.

De Boxtelaar won eerder al vele malen de Christ Cup (en de voorloper hiervan) tijdens het Romkankletsen in Gemonde, zijn vorige woonplaats. Het is de derde keer dat Schellekens in de finale van het prestigieuze kampioenschap in Valkenswaard staat. Deze wedstrijd wordt al sinds 1968 gehouden en altijd volle zalen.

De finale is op vrijdag 13 januari. Dan moet Schellekens het publiek en de strenge jury er van zien te overtuigen dat hij de beste tonprater is. Hij strijdt die avond als het typetje Janus de Vakantieganger in de ton met onder meer ‘veteranen’ Frans Bevers uit Oirschot, Boy Jansen uit Budel, Dirk Kouwenberg uit Nuland en Hans Keeris uit Knegsel. Mocht Schellekens winnen, dan ontvangt hij de felbegeerde Zilveren Ton en treedt hij in de voetsporen van onder meer Berry Knapen, Andy Marcelissen en Rob Scheepers.

Op zaterdag 14 en zondag 15 januari zijn nog galavoorstellingen met alle finalisten. De spanning is er dan natuurlijk wel van af. Kaarten zijn te bestellen via www.bktonpraten.nl.