Sinterklaas werd zondag ook in Esch hartelijk ontvangen door de kinderen en hun ouders. Vanaf het Haventje liep de stoet naar dorpshuis De Es, waar nog een gezellig samenzijn was.

Kinderen in Esch zingen hard voor Spaanse goedheiligman

ma 21 nov, 16:57

,,Vergeef me als ik nog de oude tekst gebruik, ik zing al zestig jaar hetzelfde liedje”, excuseert Hans van Bussel zich bij voorbaat. De presentator staat zondagmiddag op het podium van dorpshuis De Es in Esch te wachten op Sinterklaas. Maar niet alleen Van Bussel laat soms nog woorden als ‘zwarte piet’ en ‘knecht’ voorbij komen. Ook voor het (jonge) publiek is het nog wat wennen...

De goedheiligman deed een week na zijn landelijke intocht ook Esch nog aan. In het tijdperk na de coronapandemie arriveerde hij per bootje in het haventje aan de Haarenseweg. Organisatie Soesch heeft alles uit de kast gehaald om het feest voor de kinderen weer zo compleet mogelijk te maken. Zo was er eerder op deze zondagmiddag nog een heuse pietengym in de sportzaal van de Willibrordusschool.

Presentator Van Bussel en burgemeester Ronald van Meygaarden verwelkomden de bisschop en begeleidden hem naar de auto die de sint naar De Es zou brengen. Onder de vrolijke klanken van muziekvereniging Sint-Willibrordus volgde de menigte gehoorzaam richting het dorpshuis.

AJAX

In De Es moesten de kinderen toch nog even wachten tot de snoepgoedfilantroop het podium zou betreden. En dus werden er gezamenlijk sinterklaasliedjes gezongen. ,,Jij hebt een Ajax-shirt aan, dan mag je niet het podium op”, grapte de presentator naar een van de kindjes die graag in de microfoon wilde zingen. Maar hij voegde er snel aan toe dat het ‘natuurlijk een grapje’ was.

Toen de goedheiligman na enige vertraging eindelijk zijn opwachting maakte, bleek dat de nieuwe, correcte versies van de sinterklaasliedjes ook bij de bisschop zelf nog niet helemaal doorgedrongen waren. In een licht chaotische setting, waarbij de spanning van de kindergezichten was af te lezen, werd er dan ook nog ‘gewoon’ gezongen over zwarte piet die een pepernoot in zijn band had. Het blijkt toch voor iedereen wennen...

Soesch heeft de komende woensdagen (23 en 30 november) tussen 15.30 en 16.30 uur de slaapkamer van Sinterklaas ingericht in de opkamer, tussen de Sint-Willibrorduskerk en de voormalige pastorie. Kinderen kunnen daar hun tekening of verlanglijstje inleveren. Vrijdag 2 december is de speelgoedmagnaat zelf aanwezig van 18.30 tot 20.00 uur en zijn er diverse spelletjes te doen.