De wedstrijd tussen ODC en SCG ‘18 kwam langzaam op gang, maar was uiteindelijk toch spannend. De thuisploeg trok in sportpark Molenwijk aan het kortste eind: de buren uit Gestel wonnen met 1-4.

Buren uit Gestel te sterk voor ODC

ma 21 nov, 15:47

ODC had goede zaken kunnen doen op de ranglijst door thuis te winnen van SCG ’18. Maar het liep allemaal anders. De tricolores kwamen via Sjoerd van Lokven aan de leiding, maar nog voor de pauze stonden de gasten uit Sint-Michielsgestel met 1-2 voor. Na rust probeerde de thuisploeg het nog wel, maar zonder succes. De tegenstander profideerde nog twee keer van de ontstane ruimte.

De teams stonden voorafgaand aan het onderling duel gelijk in de derde klasse. Beide ploegen behaalden zeven punten uit zeven wedstrijden. De winnaar zou aansluiting vinden bij de subtop.

In de openingsfase gebeurde er niet veel. De eerste goede kans was voor de Boxtelaren toen bij een corner een inzet van Thijm van Oirschot van de doellijn werd gehaald. Aan de andere kant bracht de Boxtelse sluitpost Robbie Roelofs redding toen Stan van Rooij namens de bezoekers gevaarlijk dreigde te worden. Dirk van der Struijk kreeg op zijn beurt weer een mogelijkheid namens ODC maar zijn schot werd op het laatste moment geblokt door een Gestelse verdediger.

SCHITTEREND

In de laatste vijf minuten van de eerste helft gebeurde er opeens van alles. Eerst bracht Van Lokven in de 41e minuut de tricolores op voorsprong. Op aangeven van Lennart Sannen poeierde hij de bal van ver schitterend in de kruising: 1-0. Maar de gastheren konden niet lang van het doelpunt genieten want drie minuten later tastte de Boxtelse defensie mis: Van Rooij schoot ongehinderd een voorzet vanaf links binnen. 1-1 leek de ruststand te gaan worden, maar in de blessuretijd van de eerste helft zette Jim Mutsaars van SCG ‘18 via een scrimmage zijn ploeg op voorsprong.

Na de pauze zette de thuisploeg meer druk naar voren om de gelijkmaker te forceren. De gasten lieten dat toe en probeerden via de omschakeling opnieuw tot scoren te komen. In de zestigste minuut voorkwam keeper Roelofs nog een derde Gestelse treffer door een schot van buiten het strafschopgebied over zijn goal te tikken. Twee minuten later ging het echter alsnog fout. Door een misverstand achterin profiteerde Van Rooij die eenvoudig zijn tweede doelpunt maakte: 1-3. Het hardwerkende ODC zocht vervolgens naar de aansluitingstreffer maar de bal belandde steeds net niet op de juiste plek.

HATTRICK

Tien minuten voor tijd werd de wedstrijd definitief beslist toen Van Rooij met zijn derde treffer de 1-4 eindstand op het scorebord zette.

Door de nederlaag is ODC afgezakt naar de negende plaats. Zondag 27 november speelt de Boxtelse formatie een nieuwe derby: in sportpark De Roode Bleek te Liempde is om 14.00 uur de aftrap tegen DVG dat één plekje lager staat met evenveel punten.