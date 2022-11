Alzheimer Nederland haalt dik 12.600 euro op in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde

di 22 nov, 08:34

De collecte van Alzheimer Nederland in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde, die in de week van 6 tot en met 12 november gehouden werd, heeft 12.696,89 euro opgebracht. Ruim 1.100 euro meer dan in 2021, maar toen werd in Lennisheuvel geen geld ingezameld.

De opbrengst was vorig jaar ook nog eens 10 procent hoger dan in 2020. Er zit dus een duidelijke stijgende lijn in. Het geld dient voor onderzoek naar behandelingen van dementie. Zinvol, want een op de vijf mensen krijgt zo’n hersenaandoening. Het aantal personen met dementie stijgt naar verwachting in 2040 naar ruim een half miljoen in Nederland. Wie de collectant gemist heeft, maar alsnog wil doneren, kan dat doen via www.onlinevooralzheimer.nl.

Extra collectanten zijn altijd welkom. Zij kunnen zich voor de gemeente Boxtel opgeven bij coördinator Jo van Erp via jovanerp@home.nl.