Rugbyers Ducks binden thuis Vets aan zegekar

ma 21 nov, 18:39

In de thuiswedstrijd van zondag 20 november tegen Vets uit Valkenswaard waren de mannen van Ducks/Oysters vastbesloten de punten in Boxtel te houden. Die opzet slaagde, de combinatieploeg won met ruime cijfers: 43-7.

Na een kwartier nam Pim van Esch een penalty snel en verraste hiermee de Valkenswaardse verdediging: 5-0. Niet veel later benutte captain Stijn van de Loo een aanval en zorgde voor de 10-0. Gust van de Laar moest geblesseerd het veld verlaten. Floris Wijdenes verving hem en debuteerde op de wing. De thuisploeg bleef sterk spelen en bouwde zijn score nog voor rust verder uit. Rein Godding zette met een fraaie schijnbeweging de verdediging van de tegenstander op het verkeerde been en zorgde voor de 17-0. Van de Loo liet na een solo nog eens vijf punten aantekenen.

EERSTE TRY

Na de rust volgde een offensief van Vets dat werd bekroond met een try en conversie: 22-7. De teams waren nu meer aan elkaar gewaagd, maar de overwinning van Ducks/Oysters kwam geen moment in gevaar. Eersterijer Remco Vaes rondde een uitbraak van Van de Loo succesvol af. Kemna benutte de conversie, waardoor de gastenheren op 29-7 kwamen. In het laatste deel van de wedstrijd drukten de gastheren vakkundig door. Max van der Vleuten bekroonde een fraai staaltje samenwerking tussen de voorwaartsen met een try. Teun Soederhuizen, terug van een blessure, zorgde er vlak voor tijd met een mooie assist voor dat Thijs Schilder zijn eerste try bij de senioren kon maken. Jasper Bastianen benutte de conversie. Eindstand: 43-7.

SENIOREN

Uitslagen zondag 20 november

Ducks/Oysters - Vets Valkenswaard 43-7

Programma zondag 27 november

Bredase RC - Ducks/Oysters 15.00

JEUGD

Uitslagen zaterdag 19 november

C.: Ducks/O./V. - RC Aachen 12-39

Programma zaterdag 26 november

Jun.: Ducks/O./V. - The Bassets 12.00

C.: Rijnmond Warriors - Ducks/O./V. 13.00