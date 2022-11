Taverbo 2 pakt voortijdig de titel

36 minuten geleden

Het tweede team van de Boxtelse tafeltennisclub Taverbo is kampioen van de landelijke derde divisie. Nog voordat de laatste wedstrijd is gespeeld werd zaterdag de titel en daarmee promotie veiliggesteld.

Bij Megacles in Weert haalde Johan van den Nieuwenhuizen met gemak het eerste punt binnen. Michel Sperling en Marlotte Staps hadden in de daaropvolgende partijen iets meer games nodig om eveneens tot winst te komen. In de vijfde wedstrijd sloeg Van den Nieuwenhuizen daarna, wederom in drie games, vlot het winnende punt binnen. Uiteindelijk nam Taverbo zelfs negen van de tien punten mee naar Boxtel. Samen met ploeggenoot Teun Vlaminckx promoveert het drietal naar de landelijke tweede divisie.